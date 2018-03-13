"Рома" является фаворитом у букмекеров в матче с "Шахтером" в Лиге чемпионов

Сегодня состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер", в котором больше шансов на победу, по мнению букмекеров, у римского клуба.

Аналитики ведущих букмекерских контор мира считают "Рому" фаворитом в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Ставки на победу римлян принимаются со средним коэффициентом 1,66 к 1, сообщает специализированный портал BetExplorer. Портал собрал данные более 20 ведущих мировых букмекерских контор.

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В то же время, на ничью можно поставить с коэффициентом 4,17 к 1, а на победу "Шахтера" - 5,04 к 1.

Наиболее выгодный коэффициент на победу "Шахтера" - у компании Pinnacle (5,33). На "Рому" выгоднее ставить в компании 1xBet - коэффициент 1,71 к 1.

Как сообщал УНИАН, матч "Рома" - "Шахтер" начнется в 21.45 по киевскому времени.