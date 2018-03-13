"Рома" является фаворитом у букмекеров в матче с "Шахтером" в Лиге чемпионов

12:29, 13 марта 2018
Футбол
235 0
&quot;Стадио Олимпико&quot; в Риме готов к матчу &quot;Рома&quot; - &quot;Шахтер&quot; / cosafarearoma.it

Ставки на победу римлян принимаются со средним коэффициентом 1,66 к 1, сообщает специализированный портал BetExplorer. Портал собрал данные более 20 ведущих мировых букмекерских контор.

Читайте такжеМатч "Рома" - "Шахтер": где смотреть

В то же время, на ничью можно поставить с коэффициентом 4,17 к 1, а на победу "Шахтера" - 5,04 к 1.

Наиболее выгодный коэффициент на победу "Шахтера" - у компании Pinnacle (5,33). На "Рому" выгоднее ставить в компании 1xBet - коэффициент 1,71 к 1.

Как сообщал УНИАН, матч "Рома" - "Шахтер" начнется в 21.45 по киевскому времени.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2017/18
Теги: #матч Рома - Шахтер букмекеры