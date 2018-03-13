Матч "Рома" - "Шахтер": где смотреть

11:33, 13 марта 2018
Футбол
161 0
Матчі українських команд у єврокубках покажуть на українському ТБ / УНІАН

Начало – 21.45.

Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу горняков.

Игру покажут два украинских телеканала - общенациональный ТРК "Украина" и специализированный кабельный телеканал "Футбол 1". Трансляция матча на телеканале "Украина" начнется в 21.30. Телеканал "Футбол 1" начнет трансляцию в 21.35.

Как сообщал УНИАН, наставник горняков Паулу Фонсека поделился ожиданиями от поединка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2017/18
Теги: #матч Рома - Шахтер