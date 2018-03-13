Матч "Рома" - "Шахтер": где смотреть
11:33, 13 марта 2018Футбол
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Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов покажут два украинских телеканала.
УНІАН
Сегодня в Риме на «Стадио Олимпико» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Шахтером».
Начало – 21.45.
Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу горняков.
Игру покажут два украинских телеканала - общенациональный ТРК "Украина" и специализированный кабельный телеканал "Футбол 1". Трансляция матча на телеканале "Украина" начнется в 21.30. Телеканал "Футбол 1" начнет трансляцию в 21.35.
Как сообщал УНИАН, наставник горняков Паулу Фонсека поделился ожиданиями от поединка.
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