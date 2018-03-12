Фонсека перед матчем "Рома" - "Шахтер": обе команды начнут жестко с самого начала

Наставник горняков поделился ожиданиями от матча с "Ромой".

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ромой».

"Понимаем насколько сложная игра нас ожидает. Но мы максимально мотивированы. "Рома" постоянно на ведущих ролях в Италии, а в этом сезоне играла против "Атлетико" и "Челси". Мы ждем сложного матча", - сказал Фонсека.

На вопрос о том, как будут развиваться события в завтрашнем матче, коуч "Шахтера" ответил:

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Вряд ли что-то радикально изменится с последней игры. Уверен, что соперники начнут жестко с самого начала. Будут стараться высоко прессинговать, не давать разыгрывать мяч. Потому нам надо показать себя очень хорошо, чтобы противостоять этой команде. Наша команда в отличном состоянии. Игроки в оптимальных кондициях по всем параметрам. Попытаемся продемонстрировать обычный футбол «Шахтера», как и всегда".

По мнению Фонсеки, погодные условия будут одинаковы для обеих команд.

"Я смотрел прогноз погоды и вроде бы не должно быть дождя. Но если он и будет, то никак не повлияет на нас. «Шахтер» приехал сюда показывать свой привычный футбол. Ни в коем случае мы не приехали лишь с целью защищать результат первой игры. Будем показывать свой футбол и не прятаться от игры. Понимаю, что из-за наших выступлений, в том числе и Лиге чемпионов, интерес ко мне и нашим игрокам возрастает. Но сейчас все мы сосредоточены на «Шахтере» и ни на чем другом", – сказал Фонсека.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер" пройдет во вторник, 13 марта. Начало – в 21.45 по киевскому времени.