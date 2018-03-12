Тренер "Ромы" Ди Франческо перед игрой с "Шахтером": готовимся к серии пенальти

По мнению наставника "Ромы", права на ошибку у его команды нет.

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо пообщался с журналистами накануне игры с «Шахтером» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Верю, что «Рома» способна обыграть «Шахтер», выйти в 1/4 финала и переписать клубную историю. Мы должны быть очень внимательны в защите. У соперника быстрая, креативная атака, нужно постараться не дать ему отличиться. Горняки любят доминировать, права на ошибку у нас нет. Рассчитываю, что забьем быстрый гол. О ничьей мыслей нет, хотя, не скрою, готовимся к серии пенальти», – отметил Ди Франческо, чьи слова приводит официальный сайт "Шахтера".

По его мнению, "Роме" для победы необходимо идеально сыграть на протяжении всего матча.

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«До этого мы чередовали хорошие игры с плохими. Надеюсь, в этот раз мы сыграем ровно, потому что этот матч провалить нельзя. Конечно, нам противостоит сильный соперник. Но мы хотим пройти дальше. Если будем играть только один тайм, этого не произойдет.

Я требую последовательности от своей команды. Даже если мы поведем в счете, я хочу, чтобы мы сохраняли систему игры и баланс. В первом матче мы допустили ошибки — не только индивидуальные, но и как командные. Больше мы этого позволить себе не можем. Мы должны играть раскованно и продемонстрировать стремление создавать остроту», - добавил тренер римлян.

Как сообщал УНИАН, ответный поединок "Рома" - "Шахтер" состоится завтра в столице Италии. В первом матче украинская команда победила - 2:1.