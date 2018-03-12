Шевченко назвал список из 25 игроков, вызванных на товарищеские матчи сборной Украины в марте

Не получили вызов в национальную команду Денис Гармаш, Николай Морозюк и Евгений Селезнев.

Тренерский штаб сборной Украины определился со списком футболистов, вызванных на два ближайших товарищеских матча – против Саудовской Аравии (23 марта) и Японии (27 марта).

Как сообщает официальный сайт ФФУ, всего в списке 25 игроков. В том числе - один дебютант. Впервые получил вызов в команду 22-летний нападающий бельгийского «Гента», воспитанник «Динамо» Роман Яремчук. Всего лишь второй раз и впервые с марта 2015 года получит возможность проявить себя защитник "Динамо" Никита Бурда.

После годичной паузы присоединится к партнерам по национальной команде голкипер Денис Бойко, который зимой вернулся в "Динамо".

Список из 25 футболистов выглядит так:

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Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Заря»), Денис Бойко («Динамо»).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко (все – «Шахтер»), Евгений Хачериди, Никита Бурда (оба – «Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Эдуард Соболь («Славия»).

Полузащитники: Руслан Ротань, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все – «Динамо»), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все – «Шахтер»), Андрей Ярмоленко («Боруссия» Д), Евгений Коноплянка («Шальке»), Руслан Малиновский («Генк»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»).

Нападающие: Артем Беседин («Динамо»), Артем Кравец («Кайсериспор»), Роман Яремчук («Гент»).

Тренерский штаб еще может вызвать кого-то из резервного списка, в котором находятся Александр Сваток («Заря»), Иван Петряк («Шахтер») и Юрий Коломоец («Ворскла»).

Следует отметить отсутствие в списке Николая Морозюка, Дениса Гармаша, Николая Шапаренко и Евгения Селезнева.