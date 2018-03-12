Шевченко проведет жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов

Наставник сборной Украины примет участие в жеребьевке главного клубного турнира Европы.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко примет участие в жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сама жеребьевка состоится 16 марта в 14:00 по киевскому времени.

На данный момент известны четыре участника 1/4 финала Лиги чемпионов – «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Реал» и «Ювентус».

Еще четверо определятся на этой неделе.

Напомним, донецкий "Шахтер" сыграет завтра в ответном поединке 1/8 финала турнира с итальянской "Ромой".