Шевченко проведет жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов

17:44, 12 марта 2018
Футбол
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Шевченко возглавит команду в отборе к ЧМ-2018 / sheva.name

Сама жеребьевка состоится 16 марта в 14:00 по киевскому времени.

На данный момент известны четыре участника 1/4 финала Лиги чемпионов – «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Реал» и «Ювентус».

Еще четверо определятся на этой неделе. 

Напомним, донецкий "Шахтер" сыграет завтра в ответном поединке 1/8 финала турнира с итальянской "Ромой".

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Теги: #Шевченко жеребьевка