Шевченко проведет жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов
17:44, 12 марта 2018Футбол
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Наставник сборной Украины примет участие в жеребьевке главного клубного турнира Европы.
Андрей Шевченко / sheva.name
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко примет участие в жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
Сама жеребьевка состоится 16 марта в 14:00 по киевскому времени.
На данный момент известны четыре участника 1/4 финала Лиги чемпионов – «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Реал» и «Ювентус».
Еще четверо определятся на этой неделе.
Напомним, донецкий "Шахтер" сыграет завтра в ответном поединке 1/8 финала турнира с итальянской "Ромой".
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