"Шахтер" прибыл в Рим, Фонсека взял на матч с "Ромой" 21 игрока

14:57, 12 марта 2018
Футбол
220 0
&quot;Шахтер&quot; прибыл в Рим на матч с &quot;Ромой&quot; / shakhtar.com

Авиалайнер с украинской делегацией на борту вылетел из аэропорта "Борисполь" в начале десятого утра. В столице Италии команда поселилась в пятизвездочной гостинице "Rome Cavalieri, А Waldorf Astoria".

Сегодня вечером "Шахтёр" проведет предматчевую тренировку на "Стадио Олимпико", которой будет предшествовать пресс-конференция главного тренера "оранжево-чёрных" Паулу Фонсеки.

Читайте такжеАрбитром матча "Рома" - "Шахтер" будет 44-летний испанец Мальенко

Наставник "горняков" взял в Италию 21 игрока:

вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Никита Шевченко;

защитники: Богдан Бутко, Иван Петряк, Иван Ордец, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий, Исмаили;

полузащитники: Алан Патрик, Тарас Степаненко, Фред, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Александр Зубков, Бернард, Дентиньо;

нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

Как сообщал УНИАН, ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер" состоится во вторник в Риме. В первом матче "горняки" одержали победу - 2:1.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2017/18
Теги: #матч Рома - Шахтер