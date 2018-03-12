"Шахтер" прибыл в Рим, Фонсека взял на матч с "Ромой" 21 игрока
В понедельник, 12 марта, игроки и тренерский штаб донецкого "Шахтёра" вылетели в Рим, где уже завтра "горняки" проведут ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против местной "Ромы". Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Авиалайнер с украинской делегацией на борту вылетел из аэропорта "Борисполь" в начале десятого утра. В столице Италии команда поселилась в пятизвездочной гостинице "Rome Cavalieri, А Waldorf Astoria".
Сегодня вечером "Шахтёр" проведет предматчевую тренировку на "Стадио Олимпико", которой будет предшествовать пресс-конференция главного тренера "оранжево-чёрных" Паулу Фонсеки.
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Наставник "горняков" взял в Италию 21 игрока:
вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Никита Шевченко;
защитники: Богдан Бутко, Иван Петряк, Иван Ордец, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий, Исмаили;
полузащитники: Алан Патрик, Тарас Степаненко, Фред, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Александр Зубков, Бернард, Дентиньо;
нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
Как сообщал УНИАН, ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер" состоится во вторник в Риме. В первом матче "горняки" одержали победу - 2:1.