Форвард "Динамо" Беседин после игры с "Вересом": я должен был сам забивать (видео)
Нападающий «Динамо» Артем Беседин прокомментировал победу над «Вересом» (1:0) в 23-м туре Премьер-лиги.
«Я должен был сам забивать и пошел до конца, но отдал передачу. Хорошо, что забили. Надо было в первом тайме еще забивать два и спокойно выходить на второй, доведя матч до логического завершения.
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А счет был скользкий, поэтому переживали. Хорошо то, что хорошо заканчивается. Будем двигаться дальше.
Конечно, дополнительные слова были лишними, ведь каждый игрок понимал, что это принципиальная игра. Старались играть в свой футбол, и хорошо, что сохранили своими ворота сухими и забили один мяч. Победа – это самое главное. Будем готовиться к «Лацио», – сказал Беседин в эфире программы "Профутбол".
Как сообщал УНИАН, киевляне взяли реванш у "Вереса" за поражение двухнедельной давности в чемпионате Украины.