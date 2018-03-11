"Динамо" с минимальным счетом обыграло "Верес" в Премьер-лиге

На старте встречи решающий гол провел Мораес.

В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился последний матч 23-го тура УПЛ «Динамо» - «Верес». Киевляне добыли непростую победу со счетом 1:0, сообщает официальный сайт турнира.

Единственный гол в матче был забит уже на старте - на 14-й минуте Жуниор Мораес отправил мяч в пустые ворота после хорошего паса Артема Беседина.

Отметим, что Денис Гармаш, удаленный в недавнем поединке с "Лацио", и Евгений Хачериди не попали в заявку «Динамо» на матч.

Таким образом, "Динамо" сумело взять реванш у "Вереса" за поражение двухнедельной давности во Львове (1:3).

Киевляне набрали 48 очков - отставание от "Шахтера" по-прежнему составляет 6 очков.

"Верес" после поражения в Киеве опустился на 6-е место в таблице, пропустив вперед "Мариуполь".