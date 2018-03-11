"Динамо" с минимальным счетом обыграло "Верес" в Премьер-лиге
21:34, 11 марта 2018Футбол
148 0
На старте встречи решающий гол провел Мораес.
"Динамо - "Верес" / facebook.com/fcdynamoua
В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился последний матч 23-го тура УПЛ «Динамо» - «Верес». Киевляне добыли непростую победу со счетом 1:0, сообщает официальный сайт турнира.
Единственный гол в матче был забит уже на старте - на 14-й минуте Жуниор Мораес отправил мяч в пустые ворота после хорошего паса Артема Беседина.
Отметим, что Денис Гармаш, удаленный в недавнем поединке с "Лацио", и Евгений Хачериди не попали в заявку «Динамо» на матч.
Таким образом, "Динамо" сумело взять реванш у "Вереса" за поражение двухнедельной давности во Львове (1:3).
Киевляне набрали 48 очков - отставание от "Шахтера" по-прежнему составляет 6 очков.
"Верес" после поражения в Киеве опустился на 6-е место в таблице, пропустив вперед "Мариуполь".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter