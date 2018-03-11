"Динамо" с минимальным счетом обыграло "Верес" в Премьер-лиге

21:34, 11 марта 2018
Футбол
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&quot;Динамо - &quot;Верес&quot; / facebook.com/fcdynamoua

Единственный гол в матче был забит уже на старте - на 14-й минуте Жуниор Мораес отправил мяч в пустые ворота после хорошего паса Артема Беседина. 

Отметим, что Денис Гармаш, удаленный в недавнем поединке с "Лацио", и Евгений Хачериди не попали в заявку «Динамо» на матч. 

Таким образом, "Динамо" сумело взять реванш у "Вереса" за поражение двухнедельной давности во Львове (1:3).

Киевляне набрали 48 очков - отставание от "Шахтера" по-прежнему составляет 6 очков.

"Верес" после поражения в Киеве опустился на 6-е место в таблице, пропустив вперед "Мариуполь".

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Теги: #УПЛ-2017/18