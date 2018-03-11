Арбитром матча "Рома" - "Шахтер" будет 44-летний испанец Мальенко
16:15, 11 марта 2018Футбол
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В этом сезоне он уже проводил матч с участием "Шахтера".
Испанец Мальенко обслужит матч "Рома" - "Шахтер" / ALCHETRON
Испанский рефери Альберто Ундиано Мальенко назначен главным арбитром ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Шахтер». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Помощниками Мальенко будут Роберто Алонсо и Хуан Юсте. Дополнительные ассистенты – Хуан Мартинес Мунуэра и Хосе Санчес. Четвертый арбитр – Рауль Кабанеро.
В текущем сезоне 44-летний Мальенко уже работал на матче «Шахтера», когда донецкий клуб играл в гостях у «Фейеноорда» на групповом этапе Лиги чемпионов. В той встрече горняки победили - 2:1, а испанский арбитр удалил защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого.
Также в 2015 году Мальенко обслуживал матчи «Днепр» – Брюгге» (1:0) и «Шахтер» – «Бавария» (0:0).
Напомним, матч «Рома» – «Шахтер» состоится во вторник, 13 марта. В первом поединке украинский клуб добыл победу - 2:1.
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