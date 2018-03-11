Украинский форвард Кравец в Турции отличился дублем в ворота экс-партнера по "Динамо" Рыбки (видео)

Два гола Артема Кравца принесли его клубу победу.

Украинский форвард турецкого клуба «Кайсериспор» Артем Кравец оформил дубль в матче 25-го тура чемпионата Турции против «Карабюкспора». Любопытно, что ворота соперников защищал еще один украинец и бывший одноклубник Кравца по киевскому "Динамо" – Александр Рыбка.

Отметим, что это первые голы Кравца в чемпионате Турции. Ранее он забивал только в Кубке.

Два гола Артема Кравца позволили его команде одержать победу со счетом 3:2.

Видео поединка: