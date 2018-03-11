Украинский форвард Кравец в Турции отличился дублем в ворота экс-партнера по "Динамо" Рыбки (видео)

15:41, 11 марта 2018
Футбол
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Дубль Артема Кравца принес победу &quot;Кайсериспору&quot; / facebook.com/KayserisporFK

Отметим, что это первые голы Кравца в чемпионате Турции. Ранее он забивал только в Кубке.

Два гола Артема Кравца позволили его команде одержать победу со счетом 3:2. 

Видео поединка:

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Теги: #Артем Кравец в Турции