Украинский форвард Кравец в Турции отличился дублем в ворота экс-партнера по "Динамо" Рыбки (видео)
15:41, 11 марта 2018Футбол
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Два гола Артема Кравца принесли его клубу победу.
Дубль Артема Кравца принес победу "Кайсериспору" / facebook.com/KayserisporFK
Украинский форвард турецкого клуба «Кайсериспор» Артем Кравец оформил дубль в матче 25-го тура чемпионата Турции против «Карабюкспора». Любопытно, что ворота соперников защищал еще один украинец и бывший одноклубник Кравца по киевскому "Динамо" – Александр Рыбка.
Отметим, что это первые голы Кравца в чемпионате Турции. Ранее он забивал только в Кубке.
Два гола Артема Кравца позволили его команде одержать победу со счетом 3:2.
Видео поединка:
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