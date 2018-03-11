Онлайн-видеотрансляция "Динамо" - "Верес", Премьер-лига, 23-й тур

19:15, 11 марта 2018
Футбол
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facebook.com/fcdynamoua

Обе команды проводят первый поединок во второй части чемпионата. "Динамо" не теряет надежд догнать донецкий "Шахтер" - у "бело-синих" 45 очков. Тогда как "Верес" перед этим туром с 32 очками находился на 5-м месте.

Любопытно, что недавно, 25 февраля, команды встречались между собой на поле "Вереса" во Львове, и поединок завершился сенсационным поражением "Динамо" - 1:3. Напомним, в той игре были удалены два футболиста "Динамо" и один игрок "Вереса". 

Матч в Киеве на НСК "Олимпийский" начнется в 19:30.

ТВ-трансляция - на телеканале "2+2".

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Теги: #УПЛ-2017/18