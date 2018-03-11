Ярмоленко пропустит матчи против Саудовской Аравии и Японии

12:40, 11 марта 2018
Футбол
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Ярмоленко месяц будет ходить на костылях / bvb.de

По информации сайта "Команда №1", Ярмоленко сможет вернуться к тренировкам в общей группе не ранее, чем через две недели. 

Читайте также"Шальке" с украинцем Коноплянкой в составе обыграл "Майнц" в матче БундеслигиНапомним, поединок против Саудовской Аравии Украина проведет 23 марта, а с Японией - 27 марта. Тренировочный сбор команды под руководством главного тренера Андрея Шевченко начнется 19 марта в Харькове.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко вызвал в сборную шесть легионеров.

Напомним, Андрей Ярмоленко повредил сухожилие в январе в матче Бундеслиги против "Фрайбурга".

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Теги: #Ярмоленко травма