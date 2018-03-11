Ярмоленко пропустит матчи против Саудовской Аравии и Японии

Хавбек сборной Украины и "Боруссии" вернется к тренировкам в общей группе не ранее, чем через две недели.

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Украины Андрей Ярмоленко не сыграет в мартовских товарищеских матчах национальной команды против Саудовской Аравии и Японии.

По информации сайта "Команда №1", Ярмоленко сможет вернуться к тренировкам в общей группе не ранее, чем через две недели.

Читайте также"Шальке" с украинцем Коноплянкой в составе обыграл "Майнц" в матче БундеслигиНапомним, поединок против Саудовской Аравии Украина проведет 23 марта, а с Японией - 27 марта. Тренировочный сбор команды под руководством главного тренера Андрея Шевченко начнется 19 марта в Харькове.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко вызвал в сборную шесть легионеров.

Напомним, Андрей Ярмоленко повредил сухожилие в январе в матче Бундеслиги против "Фрайбурга".