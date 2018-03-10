"Александрия" и "Черноморец" не забили друг другу голов в матче УПЛ

Игра завершилась нулевой ничьей.

В Александрии завершился матч 23-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Александрия" принимала одесский "Черноморец" и свела матч вничью.

Игра заверилась со счетом 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Читайте также"Черноморец" и "Карпаты" сыграли в нулевую ничью в УПЛ (видео)Единственный эпизод в этом матче, который заслуживает внимания, случился на 73-й минуте, когда Артем Ситало из "Александрии" получил красную карточку. Ситало в борьбе за мяч грубо сыграл против Бамба.

Таким образом, "Александрия" набрала 24 чока и закрепилась на 2-м месте во второй 6-ке УПЛ. У "Черноморца" тепер 19 баллов и команда делит предпоследнее 5-е место с "Зиркой" из Кропивницкого и львовскими "Карпатами".