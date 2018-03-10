Месси в третий раз стал отцом и не сыграет в составе "Барселоны" против "Малаги"

Лидер испанской Примеры будет обходиться в сегодняшнем матче без своего ведущего игрока.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не сыграет в матче чемпионата Испании против «Малаги» по личным обстоятельствам.

В ночь на 10 марта Лионель и его супруга Антонелла Рокуццо в третий раз стали родителями, сообщает Евроспорт.

О поле ребенка пока не сообщается. У Месси и Антонеллы уже есть двое сыновей: Тьяго и Матео.

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В заявке на матч Месси заменит Йерри Мина.