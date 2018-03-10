Месси в третий раз стал отцом и не сыграет в составе "Барселоны" против "Малаги"
14:48, 10 марта 2018Футбол
368 0
Лидер испанской Примеры будет обходиться в сегодняшнем матче без своего ведущего игрока.
Месси сделал хт-трик вне футбольного поля / twitter.com/FIFAWorldCup
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не сыграет в матче чемпионата Испании против «Малаги» по личным обстоятельствам.
В ночь на 10 марта Лионель и его супруга Антонелла Рокуццо в третий раз стали родителями, сообщает Евроспорт.
О поле ребенка пока не сообщается. У Месси и Антонеллы уже есть двое сыновей: Тьяго и Матео.
Читайте такжеМесси объявил имя своего третьего ребенкаМесси с 24 голами в чемпионате Испании сезона-2017/18 опережает ближайшего преследователя – одноклубника Луиса Суареса – на 4 мяча. У уругвайца отличный шанс сократить отставание.
В заявке на матч Месси заменит Йерри Мина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter