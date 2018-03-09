"Шальке" с украинцем Коноплянкой в составе обыграл "Майнц" в матче Бундеслиги

Команда из Гельзенкирхена закрепилась на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

В Германии состоялся стартовый матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Майнц" принимал "Шальке-04" из Гельзенкирхена и уступил.

Матч завершился со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный и очень красивый гол в этом матче на 55-й минуте забил Даниэль Калиджиури. Сольный проход по центру хавбек "Шальке" завершил обводящим ударом из-за пределов штрафной.

Украинец Евгений Коноплянка вышел на поле на замену на 50-й минуте игры, но ничем особым за почти целый тайм не запомнился. Игрок практически не касался мяча на протяжении матча. Лишь в добавленное арбитром время он заработал для своей команды угловой, позволив тем самым, немного потянуть время.

Таким образом, "Шальке" набрал 46 очков в 26 матчах и уже на 4 балла оторвался от дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко, у которой матч в запасе. "Майнц " остался на 16-м месте в турнирной таблице с 25 очками.

Лидирует по-прежнему мюнхенская "Бавария", на счету которой в 25 матчах 63 балла.