"Шахтер" обыграл "Ворсклу" в стартовом матче второго этапа УПЛ

20:58, 09 марта 2018
Футбол
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&quot;Шахтер&quot; вновь выиграл в УПЛ с &quot;сухим&quot; крупным счетом / shakhtar.com

Матч завершился со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревноаний.

Гости мощно начали матч, открыли счет в середине первого тайма, а ближе к концовки тайма удвоили его. Оба гола на счету аргентинца Факкундо Феррейры. А после перерыва точку в матче поставил своим точным ударом с пенальти бразилец Марлос.

Читайте также"Шахтер" хотел перенести матч УПЛ с "Ворсклой" в Харьков из-за состояния поля, но получил отказТаким образом, на счету "Шахтера" теперь 54 очка, а у "Ворсклы", как и ранее - 37.

23-й тур УПЛ продлится двумя матчами в субботу и завершится тремя играми в воскресенье.

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Теги: #ФК Шахтер#УПЛ-2017/18