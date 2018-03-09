"Шахтер" обыграл "Ворсклу" в стартовом матче второго этапа УПЛ

Гостевая для дончан игра завершилась со счетом 0:3.

В Полтаве звершился стартовый матч 23-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Шахтер" одержал крупную победу над местной "Ворсклой", одержав четвертую "сухую" победу подряд.

Матч завершился со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревноаний.

Гости мощно начали матч, открыли счет в середине первого тайма, а ближе к концовки тайма удвоили его. Оба гола на счету аргентинца Факкундо Феррейры. А после перерыва точку в матче поставил своим точным ударом с пенальти бразилец Марлос.

Читайте также"Шахтер" хотел перенести матч УПЛ с "Ворсклой" в Харьков из-за состояния поля, но получил отказТаким образом, на счету "Шахтера" теперь 54 очка, а у "Ворсклы", как и ранее - 37.

23-й тур УПЛ продлится двумя матчами в субботу и завершится тремя играми в воскресенье.