Игрок киевского "Динамо" Цыганков признан лучшим футболистом игрового дня Лиги Европы

Денис забил гол сам и помог это сделать партнеру по команде Мораесу.

Игрок киевского "Динамо" Денис Цыганков признан лучшим футболистом игрового дня в Лиге Европы. Футболист набрал 60 процентов голосов среди лучших, участвовавших в первых матчах 1/8 финала второго по значимости еврокубка, сообщает официальный сайт соревнований. Игрок английского "Арсенала" (Лондон) Генрих Мхитарян набрал 33 процента голосов, Валон Бериша из австрийского "Зальцбурга" - 4 процента, Марсело из французского "Лиона" - 3 процента. Накануне киевское "Динамо" сыграло вничью в гостях с римским "Лацио" - 2:2, а "Арсенал" выиграл в гостевом матче у другого итальянского клуба "Милан" - 0:2.

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