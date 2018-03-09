Игрок киевского "Динамо" Цыганков признан лучшим футболистом игрового дня Лиги Европы
19:20, 09 марта 2018Футбол
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Денис забил гол сам и помог это сделать партнеру по команде Мораесу.
18-летний Цыганков стал лучшим игроком дня в Лиге Европы / dynamomania.com
Игрок киевского "Динамо" Денис Цыганков признан лучшим футболистом игрового дня в Лиге Европы.
Футболист набрал 60 процентов голосов среди лучших, участвовавших в первых матчах 1/8 финала второго по значимости еврокубка, сообщает официальный сайт соревнований.
Игрок английского "Арсенала" (Лондон) Генрих Мхитарян набрал 33 процента голосов, Валон Бериша из австрийского "Зальцбурга" - 4 процента, Марсело из французского "Лиона" - 3 процента.
Накануне киевское "Динамо" сыграло вничью в гостях с римским "Лацио" - 2:2, а "Арсенал" выиграл в гостевом матче у другого итальянского клуба "Милан" - 0:2.
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