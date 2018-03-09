"Шахтер" хотел перенести матч УПЛ с "Ворсклой" в Харьков из-за состояния поля, но получил отказ

Игра состоится в Полтаве по требованию УПЛ.

Начальник ФК "Шахтер" (Донецк) Виталий Хливнюк прокомментировал ситуацию с матчем 23-го тура чемпионата Украины между "Ворсклой" и донецким клубом.

В частности, он заявил в интервью телеканалу "Футбол 1", что клуб предлагал "Ворскле перенести встречу в Харьков, но полтавчане отказались.

Премьер-лига утвердила проведение матча на стадионе "Ворскла" и Хлтивнюк считает, что ответственность за качество игры теперь лежит именно на руководстве УПЛ.

Читайте такжеСегодня начинается второй этап чемпионата Украины по футболу«Мы обратились в полтавский клуб, чтобы перенести матч в Харьков, но получили отказ. Но здесь ответственность УПЛ, что матч пройдет на некачественном поле, предпосылки для переноса были. Матч нужно сыграть на качественном поле. О каком качестве игры можно говорить — увидите сами уже в первом тайме», — рассказал Хливнюк в комментарии телеканалу Футбол 1.

«УПЛ должна контролировать эти вопросы. Если в Испании даже цвет газона контролируют, то нам есть куда расти. Я считаю, что данное поле не позволяет демонстрировать качественную игру».

«Нужно было действовать сразу после матча с Черноморцем. Но этого не произошло. Есть решение проводить этот матч в Полтаве, значит будем играть».

Как сообщал УНИАН, матч "Ворскла" — "Шахтер" начнется сегодня в 19:00.