Тренер луганской "Зари" Вернидуб может возглавить киевское "Динамо"

16:43, 09 марта 2018
Футбол
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Зоря / УНИАН

Как стало известно сайту болельщиков ФК "Заря", на данный момент в клубе пока не определились с будущим нынешнего главного тренера команды Александра Хацкевича, но результаты текущего сезона заставляют Игоря Суркиса вести поиски потенциальных кандидатов на его замену.

Читайте такжеТренер "Зари" Юрий Вернидуб: Когда у тебя семь человек, арендованных из одной команды, и перед игрой с этой командой ты понимаешь, что теряешь полсостава, то это очень сложноКроме Вернидуба в клубе присматриваются к экс-наставнику «бело-голубых» Раулю Рианчо. Контракт Вернидуба с "Зарёй" закончивается летом 2018-го.

Ожидается, что окончательное решение по будущему Александра Хацкевича в «Динамо» будет зависеть от итоговых результатов команды в Чемпионате и Кубке Украины и Лиге Европы.

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Теги: #Динамо Киев#Вернидуб