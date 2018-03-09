Тренер луганской "Зари" Вернидуб может возглавить киевское "Динамо"

Также руководители столичного клуба проявляют интерес к Раулю Рианчо.

Киевское «Динамо» ведет активные поиски нового главного тренера, а главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб входит в число кандидатов на данную должность.

Как стало известно сайту болельщиков ФК "Заря", на данный момент в клубе пока не определились с будущим нынешнего главного тренера команды Александра Хацкевича, но результаты текущего сезона заставляют Игоря Суркиса вести поиски потенциальных кандидатов на его замену.

Читайте такжеТренер "Зари" Юрий Вернидуб: Когда у тебя семь человек, арендованных из одной команды, и перед игрой с этой командой ты понимаешь, что теряешь полсостава, то это очень сложноКроме Вернидуба в клубе присматриваются к экс-наставнику «бело-голубых» Раулю Рианчо. Контракт Вернидуба с "Зарёй" закончивается летом 2018-го.

Ожидается, что окончательное решение по будущему Александра Хацкевича в «Динамо» будет зависеть от итоговых результатов команды в Чемпионате и Кубке Украины и Лиге Европы.