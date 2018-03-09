Сегодня начинается второй этап чемпионата Украины по футболу

В Полтаве "Ворскла" прииет донецкий "Шахтер"

В пятницу стартует второй этап чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

После завершения первого этапа чемпионата Украины команды поделились на две группы, в каждой из которых будет сыграно 10 туров, сообщает SportArena.

Первые шесть команд чемпионата определят чемпиона и участников еврокубков (Лиги чемпионов и Лиги Европы), оставшиеся коллективы будут бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе. Клубы, финишировавшие на 10-й и 11-й строчке, сыграют стыковые матчи против команд Первой лиги, занявших 2-е и 3-е место.

Участники первой шестерки: Шахтер, Динамо, Ворскла, Заря, Верес, Мариуполь

Читайте также"Шахтер" с крупным счетом обыграл "Карпаты" в матче Премьер-лигиУчастники второй шестерки: Олимпик, Александрия, Карпаты, Зирка, Черноморец, Сталь

Второй этап украинской Премьер-лиги начнется сегодня с поединка Ворскла — Шахтер (начало — в 19:00). Еще два матча состоятся завтра, а завершится тур в воскресенье, 11 марта, тремя матчами.

Календарь 23-го тура УПЛ

Група 1

09.03Ворскла — Шахтер

11.03Мариуполь — Заря

11.03Динамо — Верес

Група 2

10.03Александрия — Черноморец

10.03Зирка — Сталь

11.03Карпаты — Олимпик

Возглавляет турнирную таблицу после 22 туров Шахтер, имеющий в активе 51 очко и преимущество над ближайшим преследователем в лице Динамо на шесть очков.