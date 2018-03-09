Форвард "Динамо" Мораес после ничьей с "Лацио": добыли отличный результат
00:58, 09 марта 2018Футбол
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Мораес, который отличился в матче в Риме, прокомментировал игру своей команды.
Жуниор Мораес / REUTERS
Бразильский форвард «Динамо» Жуниор Мораес прокомментировал ничью с «Лацио» в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы (2:2).
«Добыли отличный результат, мы играли очень хорошо против классного соперника. Хочу поздравить нашу команду, каждого из игроков. Добыли отличный результат в матче с сильным соперником. Хочу поздравить нашу команду, каждый из игроков отдавался на 100%.
Мой гол? Получился хороший удар, и я забил. Рад, что помог команде. Когда мы вели 1:0, то сели назад и пропустили два мяча. Это было нашей ошибкой. Сейчас все разберем и сделаем выводы к следующему матчу», – сказал Мораес в эфире телеканала "Футбол 2".
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