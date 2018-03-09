"Арсенал" разбил в гостях "Милан", "Боруссия" без Ярмоленко уступила "Зальцбургу" в Лиге Европы (результаты всех матчей)

Состоялись первые матчи очередного раунда турнира.

Сегодня состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Поединок с самой громкой вывеской прошел в Милане, где встречались "Милан" и английский "Арсенал". "Канониры" разбили соперника на его поле - 2:0, забив оба гола еще в первом тайме. Первый гол - на счету экс-горняка Генриха Мхитаряна.

Читайте также"Динамо" и "Лацио" сыграли вничью в матче Лиги Европы"Боруссия" провела слабый матч в отсутствие травмированного Андрея Ярмоленко и уступила "Зальцбургу" - 1:2.

Напомним, что "Динамо" провело матч на выезде против "Лацио" и добилось приемлемой ничьей - 2:2.

Лига Европы. 1/8 финала

Первые матчи

"Марсель" - "Атлетик" - 3:1

"Милан" - "Арсенал" - 0:2

"Лацио" - "ДИНАМО" К - 2:2

"Спортинг" - "Виктория" Плзень - 2:0

"Боруссия" Д - "Зальцбург" - 1:2

ЦСКА - "Лион" - 0:1

"Лейпциг" - "Зенит" - 2:1

"Атлетико" - "Локомотив" - 3:0