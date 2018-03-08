"Динамо" и "Лацио" сыграли вничью в матче Лиги Европы

Игра завершилась со счетом 2:2.

В Риме завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором римский "Лацио" принимал киевское "Динамо" и сыграл ничью.

Матч завершился со счетом 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.

После тусклого и безголевого первого тайма судьба матча была решена во втором.

На 52-й минуте счет открыл Виктор Цыганков, после чего римляне забили два гола подряд: на 54-й минуте отличился Чиро Иммобиле, а на 62-й - Фелипе Андерсон. Впрочем, удержать преимущество римлянам не удалось. На 79-й минуте Жуниор Мораес забил второй гол "Динамо".

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом матча.

Ответный матч состоится в Киеве ровно через неделю, в четверг, 15 марта.