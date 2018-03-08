"Динамо" и "Лацио" сыграли вничью в матче Лиги Европы

23:59, 08 марта 2018
Футбол
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&quot;Лацио&quot; и &quot;Динамо&quot; сыграли вничью / Reuters

Матч завершился со счетом 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.

После тусклого и безголевого первого тайма судьба матча была решена во втором.

На 52-й минуте счет открыл Виктор Цыганков, после чего римляне забили два гола подряд: на 54-й минуте отличился Чиро Иммобиле, а на 62-й - Фелипе Андерсон. Впрочем, удержать преимущество римлянам не удалось. На 79-й минуте Жуниор Мораес забил второй гол "Динамо".

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом матча.  

Ответный матч состоится в Киеве ровно через неделю, в четверг, 15 марта.

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Теги: #Лига Европы#матч Лацио - Динамо