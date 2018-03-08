Украинец Зинченко получил худшую оценку в матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Базель"

Нашему игроку поставили лишь 5,9 балла по 10-бальной шкале.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал худшим игроком в матче против Базеля (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов по версии портала WhoScored.

Для украинца поединок против Базеля стал дебютным в составе Горожан в Лиге чемпионов. Зинченко вышел в основе на встречу со швейцарской командой, и по версии WhoScored, провел ее хуже остальных футболистов, сообщает SportArena.

Фулбек получил оценку 5,9 за свое выступление. Столько же получил и форвард Базеля Рики ван Вольфсвинкель, однако в отличие от украинца, он провел на поле всего 17 минут.

Читайте также"Манчестер Сити" с украинцем Зинченко обыграл "Челси" в центральном матче тура Премьер-лигиЛучшим футболистом во вчерашней встрече был признан латераль гостей Адам Ланг. Венгр отметился победным мячом во втором тайме, за что получил оценку 7,9.

Портал WhoScored выставляет оценки на основе статистического анализа действий игроков. В случае с Зинченко, украинец вчера отдал 136 передач, 116 из которых оказались точными, а также совершил два успешных отбора мяча из пяти.

В нынешнем сезоне 21-летний украинец принял участие в 12 матчах за Манчестер Сити во всех турнирах.

Следующий поединок команда Пепа Гвардиолы сыграет против Сток Сити 12 марта в 30-м туре чемпионата Англии.