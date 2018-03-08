"Лацио" - "Динамо": где смотреть

Матч второго по значимости еврокубка покажут сразу два украинских телеканала.

Сегодня в Риме состоится первый матч Лиги Европы УЕФА, в котором итальянский "Лацио" примет киевское "Динамо".

Игру покажут сразу два отечественных телеканала - общанациональный ТРК "Украина" и специализированный кабельный телеканал "Футбол 2".

Трансляция матча на телеканале "Украина" начнется в 21.50 и продлится до полуночи.

Специализированный кабельный телеканал "Футбол 2" начнет трансляцию в 21.55. А с 00.00 начнется аналитическая программа "Путь в Лион", в которой гости студии известные футбольные эксперты подведут итог матча.

Кроме того,перед матчем - в 19.00, на телеканале "Футбол 1" выйдет предматчевая аналитическая программа "Путь в Лион" где эксперты в студии канала попытаются предугадать ход матча.