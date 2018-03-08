"Лацио" является явным фаворитом в матче с "Динамо" на котировках букмекерских контор
11:54, 08 марта 2018Футбол
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Аналитики контор определились со своим фаворитом в игре в Риме.
Букмекеры не верят в "Динамл" в матче против "Лацио" / bukstavkinasport.com
Аналитики ведущих букмекерских контор мира считают "Лацио" явным фаворитом в первой игре 1/8 финала Лиги Европы против киевского "Динамо".
Ставки на победу римлян принимаются со средним коэффициентом 1,43 к 1, сообщает специализированный портал BetExplorer.
Портал собрал данные 26 ведущих мировых букмекерских контор.
В то же время, на ничью можно поставить с коэффициентом 4,51 к 1, а на победу "Динамо" - 7,57 к 1.
Наименьшую веру в "Динамо" проявляют конторы Sportingbet и Youwin - 1,38 на "Лацио" против 8.00 на "Динамо".
Как сообщал УНИАН, игра "Лацио" - "Динамо" начнется в 22.05 по киевскому времени.
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