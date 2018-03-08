"Лацио" является явным фаворитом в матче с "Динамо" на котировках букмекерских контор

11:54, 08 марта 2018
Футбол
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bukstavkinasport.com

Ставки на победу римлян принимаются со средним коэффициентом 1,43 к 1, сообщает специализированный портал BetExplorer.

Портал собрал данные 26 ведущих мировых букмекерских контор.

В то же время, на ничью можно поставить с коэффициентом 4,51 к 1, а на победу "Динамо" - 7,57 к 1.

Наименьшую веру в "Динамо" проявляют конторы Sportingbet и Youwin - 1,38 на "Лацио" против 8.00 на "Динамо".

Как сообщал УНИАН, игра "Лацио" - "Динамо" начнется в 22.05 по киевскому времени.

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Теги: #Лига Европы#матч Динамо - Лацио