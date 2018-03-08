Онлайн-трансляция "Лацио" - "Динамо" - 2:2, Лига Европы, 1/8 финала
Сегодня в Риме состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" в гостях сыграет с итальянским "Лацио".
"Лацио" неудачно провел два последних матча - вылетел в полуфинале Кубка Италии (0:0 - против "Милана", серия пенальти - 4:5) и проиграл в национальном первенстве "Ювентусу" со счетом 0:1.
В то же время, "Динамо" после сенсационного поражения от ровенского "Вереса" в 21-м туре УПЛ (1:3) сумело реабилитироваться спустя неделю, обыграв луганскую "Зарю" - 3:2.
Ранее "Динамо" и "Лацио" встречались дважды. В 1999 году киевляне уступили римлянам на групповой стадии Лиги чемпионов как на выезде, так и дома (1:2, 0:1).
Матч "Лацио" - "Динамо" начнется в Риме на "Стадио Олимпико" в 22.05 по киевскому времени.
ТВ-трансляция - телеканалы "Украина", "Футбол 2".
Добрый вечер!
Стали известны стартовые составы команд.
«Лацио»: Стракоша, Милинкович-Савич, Раду, Мурджа, де Врей, Лукаку, Лукас, Баста, Андерсон, Уоллас, Иммобиле.
Запасные: Герриери, Патрик, Нани, Баштуш, Пароло, Альберто, Кайседо.
«Динамо»: Бойко, Пиварич, Кадар, Бурда, Кендзера, Буяльский, Шапаренко, Морозюк, Цыганков, Гармаш, Беседин.
Запасные: Рудько, Хачериди, Миколенко, Шепелев, Гонсалес, Алибеков, Мораес.
Арбитр матча - Иван Кружльяк (Словакия).
Прозвучал гимн Лиги Европы.
Объявлена минута молчания в память о футболисте "Фиорентины" Давиде Астори.
Все готово к началу встречи.
1. Лациале начали встречу с центра поля и сразу пошли в атаку.
3. Хозяева прощупывают варианты на половине поля Динамо.
5. Фол на Цыганкове. Нарушил правила Уоллас. Подача Морозюка со штрафного не нашла адресата.
7. Игроки Лацио больше работают с мячом в центре поля.
10. Милинкович-Савич (Лацио) подал штрафной от бровки. В результате - угловой у ворот Динамо.
11. И еще один корнер, который успешно отбит киевлянами.
13. И снова - два угловых подряд у наших ворот.
14. Первый опасный момент! Баста нашел передачей Андерсона в штрафной Динамо - мощный удар в ближнюю девятку оказался лишь немного неточным.
16. Милинкович-Савич пробил выше ворот Динамо.
17. Стандартное положение исполнило Динамо. Снова после подачи Морозюка никто из киевлян не смог выиграть "второй этаж".
20. Цыганков мог вырваться в неплохую контратаку, но упустил мяч за боковую.
24. Опасно! Атака Лацио развивалась в несколько этапов, и как апофеоз - удар Басты, который по чистой случайности пришелся в партнера по команде!..
25. Лукаку переправлял мяч в ворота, и теперь Бурда спасает в последний момент свою команду от гола.
26. Гармаш бьет издали - оч-чень неточно.
30. Милинкович-Савич поймал мяч слета и пробил выше динамовских ворот.
33. Лацио убегал в опасную контратаку, но очень неточный пас испортил момент.
36. Пиварич дернул Андерсона за футболку и получил первое предупреждение в матче.
37. Штрафной у Лацио не получился.
38. Динамо выбежало в контратаку, но до удара не дело так и не дошло. Хотя гости заработали угловой.
39. Редкое появление Динамо у чужих ворот - опасных моментов нет и близко.
43. Но половине поля сейчас киевляне держат мяч, но пока без остроты.
45. Пиварич бьет намного выше ворот после розыгрыша углового Динамо.
45+1. Добавлена одна минута к первому тайму.
ПЕРЕРЫВ
46. Второй тайм стартовал.
48. Гости завладели инициативой на первых минутах.
50. А сейчас уже хозяева на половине поля киевлян держат мяч, но без моментов пока.
52. ГОООООООЛ!!!! Динамо забивает!!!
53. Несколько нелогичный, даже курьезный, н очень красивый гол! Беседин сыграл головой на правом краю вратарской площадки, отдав пас в центр, где Цыганков облапошил голкипера хозяев, забив пяткой!
54. ГООООЛ! 1:1.
55. Динамо вело в счете чуть больше минуты! Тут же Лацио организовал ответную атаку. Андерсон нашел в штрафной реативного Иммобиле, который пробил точно в дальний гол. 1:1.
58. Снова успокоились команды и темп матча упал.
61. Шапаренко классно прошел двоих соперников, отдал под удар партнеру, но защитники хозяев завладели мячом.
62. ГООООЛ! 2:0. Лацио почвствовал кровь и забил второй гол.
63. Андерсон реализовал выход один на один.
64. Тот же Андерсон как на мотоцикле ворвался в штрафную. Попал в защитника. Угловой.
65. Подача с углового неточна.
67. Динамо было близко ко второму голу. Партнеры вывели практически один на один Пиварича, но он не сумел обыграть голкипера.
68. Замена у Динамо. Вместо Шапаренко вышел Мораес.
69. Предупреждение Кадару.
70. А теперь - желтая карточка Гармашу. И он пропустит следующий матч из-за дисквалификации.
71. Хороший по позиции штрафной удар для Динамо. Милинкович-Савич получил предупреждение за фол против Морозюка.
72. Морозюк бьет, но не перебивает через стенку. Угловой.
73. Беседин после подачи углового бьет выше ворот.
74. Замена у Лацио. Патрик вышел вместо Басты.
75. Еще одна замена. Пароло - вместо Мурджи.
79. ГООООЛ! Мораес! Делает счет 2:2!!!!
80. Вышедший недавно на замену форвард Динамо великолепным дальним ударом не оставил шансов Стракоше - голкиперу Лацио.
81. Лукаку предупрежден.
84. Динамо, что интересно, продолжает атаки. Лацио находится в каком-то глубоком нокдауне.
85. Замена у Лацио. Нани вместо Уолласа.
87. Угловой для Динамо.
89. А теперь - штрафной для Лацио. До ворот 20 метров.
90. Милинкович-Савич бьет в дальний угол - рядом со штангой.
90+1. Медицинская помощь требуется голкиперу Динамо Бойко. Судья добавляет 4 минуты.
90+2. Желтая карточка Бойко за затяжку времени.
90+3. Удар головой Пароло - Бойко берет мяч намертво.
90+6. На шестой (!) добавленной минуте Иммобил перебросил вратаря Бойко, но попал в стойку!
И это последний эпизод в этом матче!
Финальный свисток!
Гармаш идет в разбоки с судьями и получает пряую красную карточку уже после окончания встречи!
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы между "Лацио" и "Динамо" зафиксирована ничья - 2:2.
Спасибо за внимание!