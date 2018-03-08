Онлайн-трансляция "Лацио" - "Динамо" - 2:2, Лига Европы, 1/8 финала

В Риме состоится первый матч очередного раунда плей-офф еврокубков.

Сегодня в Риме состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" в гостях сыграет с итальянским "Лацио".

"Лацио" неудачно провел два последних матча - вылетел в полуфинале Кубка Италии (0:0 - против "Милана", серия пенальти - 4:5) и проиграл в национальном первенстве "Ювентусу" со счетом 0:1.

В то же время, "Динамо" после сенсационного поражения от ровенского "Вереса" в 21-м туре УПЛ (1:3) сумело реабилитироваться спустя неделю, обыграв луганскую "Зарю" - 3:2.

Ранее "Динамо" и "Лацио" встречались дважды. В 1999 году киевляне уступили римлянам на групповой стадии Лиги чемпионов как на выезде, так и дома (1:2, 0:1).

Матч "Лацио" - "Динамо" начнется в Риме на "Стадио Олимпико" в 22.05 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканалы "Украина", "Футбол 2".

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд.

«Лацио»: Стракоша, Милинкович-Савич, Раду, Мурджа, де Врей, Лукаку, Лукас, Баста, Андерсон, Уоллас, Иммобиле.

Запасные: Герриери, Патрик, Нани, Баштуш, Пароло, Альберто, Кайседо.

«Динамо»: Бойко, Пиварич, Кадар, Бурда, Кендзера, Буяльский, Шапаренко, Морозюк, Цыганков, Гармаш, Беседин.

Запасные: Рудько, Хачериди, Миколенко, Шепелев, Гонсалес, Алибеков, Мораес.

Арбитр матча - Иван Кружльяк (Словакия).

Прозвучал гимн Лиги Европы.

Объявлена минута молчания в память о футболисте "Фиорентины" Давиде Астори.

Все готово к началу встречи.

1. Лациале начали встречу с центра поля и сразу пошли в атаку.

3. Хозяева прощупывают варианты на половине поля Динамо.

5. Фол на Цыганкове. Нарушил правила Уоллас. Подача Морозюка со штрафного не нашла адресата.

7. Игроки Лацио больше работают с мячом в центре поля.

10. Милинкович-Савич (Лацио) подал штрафной от бровки. В результате - угловой у ворот Динамо.

11. И еще один корнер, который успешно отбит киевлянами.

13. И снова - два угловых подряд у наших ворот.

14. Первый опасный момент! Баста нашел передачей Андерсона в штрафной Динамо - мощный удар в ближнюю девятку оказался лишь немного неточным.

16. Милинкович-Савич пробил выше ворот Динамо.

17. Стандартное положение исполнило Динамо. Снова после подачи Морозюка никто из киевлян не смог выиграть "второй этаж".

20. Цыганков мог вырваться в неплохую контратаку, но упустил мяч за боковую.

24. Опасно! Атака Лацио развивалась в несколько этапов, и как апофеоз - удар Басты, который по чистой случайности пришелся в партнера по команде!..

25. Лукаку переправлял мяч в ворота, и теперь Бурда спасает в последний момент свою команду от гола.

26. Гармаш бьет издали - оч-чень неточно.

30. Милинкович-Савич поймал мяч слета и пробил выше динамовских ворот.

33. Лацио убегал в опасную контратаку, но очень неточный пас испортил момент.

36. Пиварич дернул Андерсона за футболку и получил первое предупреждение в матче.

37. Штрафной у Лацио не получился.

38. Динамо выбежало в контратаку, но до удара не дело так и не дошло. Хотя гости заработали угловой.

39. Редкое появление Динамо у чужих ворот - опасных моментов нет и близко.

43. Но половине поля сейчас киевляне держат мяч, но пока без остроты.

45. Пиварич бьет намного выше ворот после розыгрыша углового Динамо.

45+1. Добавлена одна минута к первому тайму.

ПЕРЕРЫВ

46. Второй тайм стартовал.

48. Гости завладели инициативой на первых минутах.

50. А сейчас уже хозяева на половине поля киевлян держат мяч, но без моментов пока.

52. ГОООООООЛ!!!! Динамо забивает!!!

53. Несколько нелогичный, даже курьезный, н очень красивый гол! Беседин сыграл головой на правом краю вратарской площадки, отдав пас в центр, где Цыганков облапошил голкипера хозяев, забив пяткой!

54. ГООООЛ! 1:1.

55. Динамо вело в счете чуть больше минуты! Тут же Лацио организовал ответную атаку. Андерсон нашел в штрафной реативного Иммобиле, который пробил точно в дальний гол. 1:1.

58. Снова успокоились команды и темп матча упал.

61. Шапаренко классно прошел двоих соперников, отдал под удар партнеру, но защитники хозяев завладели мячом.

62. ГООООЛ! 2:0. Лацио почвствовал кровь и забил второй гол.

63. Андерсон реализовал выход один на один.

64. Тот же Андерсон как на мотоцикле ворвался в штрафную. Попал в защитника. Угловой.

65. Подача с углового неточна.

67. Динамо было близко ко второму голу. Партнеры вывели практически один на один Пиварича, но он не сумел обыграть голкипера.

68. Замена у Динамо. Вместо Шапаренко вышел Мораес.

69. Предупреждение Кадару.

70. А теперь - желтая карточка Гармашу. И он пропустит следующий матч из-за дисквалификации.

71. Хороший по позиции штрафной удар для Динамо. Милинкович-Савич получил предупреждение за фол против Морозюка.

72. Морозюк бьет, но не перебивает через стенку. Угловой.

73. Беседин после подачи углового бьет выше ворот.

74. Замена у Лацио. Патрик вышел вместо Басты.

75. Еще одна замена. Пароло - вместо Мурджи.

79. ГООООЛ! Мораес! Делает счет 2:2!!!!

80. Вышедший недавно на замену форвард Динамо великолепным дальним ударом не оставил шансов Стракоше - голкиперу Лацио.

81. Лукаку предупрежден.

84. Динамо, что интересно, продолжает атаки. Лацио находится в каком-то глубоком нокдауне.

85. Замена у Лацио. Нани вместо Уолласа.

87. Угловой для Динамо.

89. А теперь - штрафной для Лацио. До ворот 20 метров.

90. Милинкович-Савич бьет в дальний угол - рядом со штангой.

90+1. Медицинская помощь требуется голкиперу Динамо Бойко. Судья добавляет 4 минуты.

90+2. Желтая карточка Бойко за затяжку времени.

90+3. Удар головой Пароло - Бойко берет мяч намертво.

90+6. На шестой (!) добавленной минуте Иммобил перебросил вратаря Бойко, но попал в стойку!

И это последний эпизод в этом матче!

Финальный свисток!

Гармаш идет в разбоки с судьями и получает пряую красную карточку уже после окончания встречи!

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы между "Лацио" и "Динамо" зафиксирована ничья - 2:2.

Спасибо за внимание!