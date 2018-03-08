Онлайн-трансляция "Лацио" - "Динамо" - 0:0, Лига Европы, 1/8 финала

В Риме состоится первый матч очередного раунда плей-офф еврокубков.

Сегодня в Риме состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" в гостях сыграет с итальянским "Лацио".

"Лацио" неудачно провел два последних матча - вылетел в полуфинале Кубка Италии (0:0 - против "Милана", серия пенальти - 4:5) и проиграл в национальном первенстве "Ювентусу" со счетом 0:1.

В то же время, "Динамо" после сенсационного поражения от ровенского "Вереса" в 21-м туре УПЛ (1:3) сумело реабилитироваться спустя неделю, обыграв луганскую "Зарю" - 3:2.

Ранее "Динамо" и "Лацио" встречались дважды. В 1999 году киевляне уступили римлянам на групповой стадии Лиги чемпионов как на выезде, так и дома (1:2, 0:1).

Матч "Лацио" - "Динамо" начнется в Риме на "Стадио Олимпико" в 22.05 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканалы "Украина", "Футбол 2".

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд.

«Лацио»: Стракоша, Милинкович-Савич, Раду, Мурджа, де Врей, Лукаку, Лукас, Баста, Андерсон, Уоллас, Иммобиле.

Запасные: Герриери, Патрик, Нани, Баштуш, Пароло, Альберто, Кайседо.

«Динамо»: Бойко, Пиварич, Кадар, Бурда, Кендзера, Буяльский, Шапаренко, Морозюк, Цыганков, Гармаш, Беседин.

Запасные: Рудько, Хачериди, Миколенко, Шепелев, Гонсалес, Алибеков, Мораес.

Арбитр матча - Иван Кружльяк (Словакия).

Прозвучал гимн Лиги Европы.

Объявлена минута молчания в память о футболисте "Фиорентины" Давиде Астори.

Все готово к началу встречи.

1. Лациале начали встречу с центра поля и сразу пошли в атаку.

3. Хозяева прощупывают варианты на половине поля Динамо.

5. Фол на Цыганкове. Нарушил правила Уоллас. Подача Морозюка со штрафного не нашла адресата.

7. Игроки Лацио больше работают с мячом в центре поля.

10. Милинкович-Савич (Лацио) подал штрафной от бровки. В результате - угловой у ворот Динамо.

11. И еще один корнер, который успешно отбит киевлянами.

13. И снова - два угловых подряд у наших ворот.

14. Первый опасный момент! Баста нашел передачей Андерсона в штрафной Динамо - мощный удар в ближнюю девятку оказался лишь немного неточным.

16. Милинкович-Савич пробил выше ворот Динамо.

17. Стандартное положение исполнило Динамо. Снова после подачи Морозюка никто из киевлян не смог выиграть "второй этаж".

20. Цыганков мог вырваться в неплохую контратаку, но упустил мяч за боковую.

24. Опасно! Атака Лацио развивалась в несколько этапов, и как апофеоз - удар Басты, который по чистой случайности пришелся в партнера по команде!..

25. Лукаку переправлял мяч в ворота, и теперь Бурда спасает в последний момент свою команду от гола.

26. Гармаш бьет издали - оч-чень неточно.

30. Милинкович-Савич поймал мяч слета и пробил выше динамовских ворот.

33. Лацио убегал в опасную контратаку, но очень неточный пас испортил момент.