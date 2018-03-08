Полузащитник "Динамо" Буяльский перед матчем с "Лацио": наша задача - надежно сыграть в обороне и выбегать в контратаки

Игрок прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги Европы.

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский пообщался с журналистами перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против римского «Лацио».

- «Лацио» сейчас на ходу в чемпионате, сбалансированная команда, грамотно играет в обороне. Завтра будет очень интересная игра, - охарактеризовал соперника Буяльский, сообщает официальный сайт "Динамо".

На вопрос о том, если сравнивать «Лацио» с кем-то из соперников, с кем «Динамо» встречалось в Европе, на кого похожа команда, игок ответил:

- Наверное, это «Янг Бойз», поскольку организовано играет в обороне, нет свободных зон, и хорошо выбегают в атаку. Наша задача – надежно сыграть в обороне и при возможности искать шанс в контратаке.

А говоря о тактике на игру, заметил:

- Мы уже готовимся на протяжении недели, есть теоретические занятия, разрабатываем определенные комбинации. Процентов на 90 уже определились с тактикой, но точно уже скажет завтра главный тренер.

- Не только от полузащиты зависит, как мы контролируем мяч, как открываются игроки впереди. Возможно, подобное и было в матчах с АЕКом, но в чемпионате у нас 60-70% точных передач, - добивал игрок киевской команды.

Как сообщал УНИАН, в четверг состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Лацио" - "Динамо". Игра в Риме начнется в 22.05 по киевскому времени.