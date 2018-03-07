Тренер "Динамо" Хацкевич перед игрой с "Лацио": Завтра на поле должно быть 11 гладиаторов

В отношении итальянских команд, действительно, мы всегда тяжело с ними играли, - отметил главный тренер киевлян.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против римского «Лацио».

Отвечая на вопрос относительно того, что итальянские команды, мягко говоря, неудобные для «Динамо» и, исходя из этого, была ли какая-то психологическая беседа с подопечными, Хацкевич ответил:

- У нас каждый день проходят педагогические беседы, независимо от того, с кем мы играем. В отношении итальянских команд, то, действительно, мы всегда тяжело с ними играли. Если мы приехали в Рим, завтра на поле должно быть 11 гладиаторов, которые будут добывать результат, - сообщает официальный сайт клуба.

А на вопрос, «Лацио» изучали по нарезкам или кто-то смотрел вживую игры, заметил:

- На последних двух матчах присутствовал Алексей Михайличенко. Конечно, мы смотрели и матчи с «Миланом» и «Ювентусом», также посмотрели игры со «Стяуа». Информацию можно сейчас собрать довольно быстро, и ее достаточно.

Как сообщал УНИАН, первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Лацио" - "Динамо" состоится 8 марта в Риме. Ответная игра- 15 марта в Киеве на НСК "Олимпийский".