Президент "Зірки" Березкин опроверг слухи о снятии команды с турнира УПЛ

В клубе возникла небольшая задолженность, которую мы уверенно гасим, - отметил президент.

На следующее утро после «дерби» с ФК «Александрия», которое закончилось нулевой ничьей, пресс-служба ФК «Звезда» пообщалась с президентом клуба Максимом Березкиным.

Руководитель клуба отметил, что не собирается снимать команду с розыгрыша УПЛ, сообщает официальный сайт клуба.

- Я уже привык к слухам вокруг команды, формируют люди, которые чем-то обижены на футбол, футболистов, тренеров, меня лично, но с каждым разом слухи становятся все более удивительными. По статистике, такие слухи больше всего распространяются летом и зимой. Интересно то, что вчера после игры мы провели рабочую встречу вместе с исполнительным директором клуба Андреем Перевозником и главным тренером команды Романом Монарьовим, где обсудили текущие и перспективные планы. Мало того, как раз вчера я лично общался с потенциальным новичком команды, и настаивал на заключении контракта минимум на два года, ведь нет смысла создавать команду на год, чтобы просто «поиграть в футбол», - начал президент. - Я еще в январе не скрывал того факта, что в клубе возникла небольшая задолженность, которую мы уверенно гасим. Мы не поехали на зарубежный сбор, как делали последние пять лет, даже еще в первой лиге, осваивая то турецкий, то кипрский берега. Команда в этом году провела сбор в Никополе, и ничего страшного я в этом не вижу. Но, похоже, что авторам этой странной программы, необходимо было озвучить хоть какую-то информацию, ведь чем-то нужно заполнять эфирное время. Особенно мне «понравилось» то, что средства футболистам вроде выдавали перед разминкой. Хорошо, что хоть не на поле во время матча.

Я не могу обижаться на этих людей. У каждого свою работа и цель в жизни. У кого – то- поддерживать футбол в меру своих возможностей и вкладывать личные средства в команды, стадионы, детские академии. Ну а у кого-то цель – распускать слухи и пытаться умышленно опустить уровень нашего футбола. Мне особенно обидно за то, что в некоторых телевизионных передачах с участием так называемых «экспертов», красной нитью проходит мысль, что футбол в Украине третьесортный, и мы на десятки лет отстаем даже от соседних стран. Но кроме озвучивания этих «радостных» для болельщиков мыслей, эти люди ничего больше не делают для футбола в нашей стране. Самое интересное, что после описания нашего «третьосортного» футбола на всю страну, эти же эксперты удивляются, почему у нас мало болельщиков приходит на стадион. Вот интересно, если вас постоянно из года в год убеждают, что этот магазин плохой и там некачественные продукты, вы в него пойдете делать покупки? - добавил Березкин.