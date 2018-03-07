Алвес незаметно вытер сопли о Роналду в матче Лиги чемпионов ПСЖ - "Реал" (видео)

16:31, 07 марта 2018
Футбол
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Криштиано Роналдо / Reuters

В ответном поединке в Париже не на шутку были заведены Дани Алвес и Криштиану Роналду, сообщает Isport.

В начале матча футболисты чуть не подрались, а затем Дани Алвес вытер сопли об Роналду.

Перед розыгрышем очередного стандарта защитник парижан Дани Алвес высморкался в руку, а затем вытер ее о футболку проходящего мимо Криштиану Роналду. Португалец даже не заметил хамского поступка соперника, но от камер эпизод не ускользнул.

Как сообщал УНИАН, накануне мадридский "Реал" повторно обыграл ПСЖ (2:1) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Теги: #Криштиану Роналду#победа Реала