Алвес незаметно вытер сопли о Роналду в матче Лиги чемпионов ПСЖ - "Реал" (видео)

Курьезный эпизод случился во время принципиальной игры двух команд.

Вчерашний матче Лиги чемпионов между ПСЖ и "Реалом" был интересен не только как битва команд, но и отдельных футболистов.

В ответном поединке в Париже не на шутку были заведены Дани Алвес и Криштиану Роналду, сообщает Isport.

В начале матча футболисты чуть не подрались, а затем Дани Алвес вытер сопли об Роналду.

Перед розыгрышем очередного стандарта защитник парижан Дани Алвес высморкался в руку, а затем вытер ее о футболку проходящего мимо Криштиану Роналду. Португалец даже не заметил хамского поступка соперника, но от камер эпизод не ускользнул.

Как сообщал УНИАН, накануне мадридский "Реал" повторно обыграл ПСЖ (2:1) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.