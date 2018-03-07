Алвес незаметно вытер сопли о Роналду в матче Лиги чемпионов ПСЖ - "Реал" (видео)
16:31, 07 марта 2018Футбол
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Курьезный эпизод случился во время принципиальной игры двух команд.
Криштиано Роналдо ответил ПСЖ голом в 9-м матче подряд ЛЧ/ Reuters
Вчерашний матче Лиги чемпионов между ПСЖ и "Реалом" был интересен не только как битва команд, но и отдельных футболистов.
В ответном поединке в Париже не на шутку были заведены Дани Алвес и Криштиану Роналду, сообщает Isport.
В начале матча футболисты чуть не подрались, а затем Дани Алвес вытер сопли об Роналду.
Перед розыгрышем очередного стандарта защитник парижан Дани Алвес высморкался в руку, а затем вытер ее о футболку проходящего мимо Криштиану Роналду. Португалец даже не заметил хамского поступка соперника, но от камер эпизод не ускользнул.
Как сообщал УНИАН, накануне мадридский "Реал" повторно обыграл ПСЖ (2:1) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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