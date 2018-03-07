Житомирский облсовет утвердил программу развития футбола на 2018-2021 годы со сметой 18,6 миллионов гривень

Отмечается, что на финансирование мероприятий программы направят средства областного бюджета.

Житомирская областная рада утвердила программу развития футбола смете в 18,6 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 7 марта, на очередной сессии областного совета.

Речь идет о Программе развития футбола на 2018-2021 годы.

Отмечается, что на финансирование мероприятий программы направят средства областного бюджета.

Общий прогнозный объем финансовых ресурсов, согласно тексту программы, необходимых для реализации мероприятий программы, составляет 18 млн 603 тыс. грн. На этот год предусмотрено 4,2 млн грн, на следующий – 4,5 млн грн, на 2020 год – 4,8 млн грн, на 2021 год – более 5 млн грн.

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В комментарии к этому вопросу председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма на сессии напомнил, что в области активно развивают футбол, а в регион возвращаются известные стпортсмени.

Справка УНИАН. На Житомирщине для занятий футболом действует 32 стадионы, 257 футбольных полей и 52 спортивных площадки с синтетическим покрытием. В 46 детско-юношеских школах области занимается почти 15 тыс. детей и подростков. Из них 27 детско-юношеских спортивных школ, имеющих отделения футбола, в которых занимается 3 тыс. 890 воспитанников. В детско-юношеских спортивных школах области работает 108 тренеров-преподавателей по футболу, из них 50 штатных.