Правитель Катара ушел с матча "ПСЖ" - "Реал", в котором парижский клуб вылетел из Лиги чемпионов

Тамим бин Хамад бин Халифа Аль Тани является одним из собственников "ПСЖ".

Правитель Катара Тамим бин Хамад бин Халифа Аль Тани, который также является одним из собственников футбольного клуба "ПСЖ", посетил вчерашний поединок своей команды против "Реала" (1:2) в Лиге чемпионов, не досмотрев его до конца, сообщает RMC Sport.

Эмир Катара не посещал поединки парижской команды почти год, однако прибыл на стадион "Парк де Пренс" в виду очень важной встречи с "Реалом".

Читайте также"ПСЖ" собирается пригласить Зидана на пост главного тренераОстаться под впечатлением от увиденного катарскому шейху не удалось. Более того, RMC Sport сообщает, что досмотреть поединок до конца правитель Катара не захотел, покинув арену сразу же после красной карточки Марко Верратти во втором тайме.

Примечательно, что после удаления "ПСЖ" смог сравнять счет, хотя окончательную точку в матче поставил "Реал", который победил 2:1.

Парижане вылетели из Лиги чемпионов. Напомним, что первая игра 1/8 финала закончилась для "ПСЖ" поражением в Мадриде со счетом 1:3.