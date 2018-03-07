"Динамо" взяло в Рим на матч с "Лацио" 21 футболиста

В списке отсутствуют Мбокани, Гусев и Бущан.

В среду утром киевское «Динамо» отправилось в Рим, где в четверг «бело-синие» проведут первый матч 1/8 финала Лиги Европы против местного «Лацио». В составе динамовской делегации — 21 футболист.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Накануне встречи украинская команда имеет прежние кадровые проблемы. Дьемерси Мбокани и Георгий Бущан травмированы, Беньямин Вербич и Руслан Ротань находятся вне заявки клуба на Лигу Европы, а Сергей Сидорчук продолжает восстановление после операции на колене. Кроме того, на поединок с «Лацио» не привлечены Карлос Самбрано, Александар Пантич и Олег Гусев. Все остальные футболисты основной обоймы «бело-синих» отправились в Рим.

Читайте такжеМатч "Лацио" - "Динамо" обслужит арбитр из СловакииТаким образом, делегация «Динамо» включила в себя следующих футболистов.

Вратари: Денис Бойко, Артур Рудько, Владимир Маханьков.

Защитники: Николай Морозюк, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Евгений Хачериди, Виталий Миколенко, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Ахмед Алибеков.

Нападающие: Жуниор Мораес, Дмитрий Хльобас, Артем Беседин.

Вечером «Динамо» проведут тренировку на поле «Стадио Олимпико», где и состоится грядущий поединок. Перед началом этого занятия главный тренер киевлян Александр Хацкевич и один из футболистов его команды дадут предматчевую пресс-конференцию.