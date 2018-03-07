Месси: чувства от дебюта в Лиге чемпионов в матче с "Шахтером" были очень приятными

Аргентинский нападающий вспомнил о своем первом поединке в Лиге чемпионов, который он провел против украинского клуба.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вспомнил о своем дебюте в Лиге чемпионов в 2004 году, который пришелся на матч против «Шахтера».

«Мой первый матч в Лиге чемпионов был в Украине против «Шахтера». Наша команда на тот момент уже вышла в следующий раунд, поэтому дали сыграть многим футболистам из дубля. Мы играли против отличной команды. Проиграли (0:2. - УНИАН), но чувства от дебюта в Лиге чемпионов были очень приятными.

Читайте такжеМесси стал автором 4000-го гола "Барселоны" на арене Камп НоуЯ всегда говорю, что помню все свои важные голы, такие как в финале Лиги чемпионов или в полуфинале против «Реала». У меня очень хорошие воспоминания от этого турнира, он мне очень нравится, я люблю принимать в нем участие», – сказал Месси, которого цитирует Mundo Deportivo.

Лионель Месси дебютировал в Лиге чемпионов 7 декабря 2004 года в выездном матче против "Шахтера" в Донецке - горняки тогда выиграли 2:0.