Поразительная статистика рекордов Роналду в Лиге чемпионов: португалец в свои 33 остается лучшим

11:52, 07 марта 2018
Футбол
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Криштиану Роналду обновил свои рекорды в еврокубках / REUTERS

Об этом сообщает Трибуна

Так, Криштиану забил в 9-м матче Лиги чемпионов подряд. Он повторил рекорд Руда ван Нистелроя, установленный 15 лет назад. Правда, ван Нистелрой за 9 матчей забил 12 голов, а Криштиану – 14.

Роналду первым в истории забил во всех 8 матчах Лиги чемпионов с начала сезона. В этой Лиге чемпионов Роналду забивает каждые 60 минут.

Читайте также"Реал" разбил "ПСЖ" на его поле и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионовРоналду уже повторил свой бомбардирский результат из прошлого сезона – 12 мячей. Сейчас результат достигнут за 8 матчей, год назад – за все 13.

Чтобы побить собственный рекорд (17 голов за сезон в ЛЧ), Роналду осталось забить 6 голов в 5 матчах.  

Начиная с апреля-2017 Криштиану забил в Лиге чемпионов 22 мяча, в среднем 1,7 гола за игру. 

Теперь у Криштиану 117 голов в еврокубках, что является абсолютным рекордом за историю. 

По мячам в плей-офф Лиги чемпионов Роналду просто разрывает всех соперников – у него 57 голов. У Месси, который идет вторым, – 38 мячей. У замыкающего тройку Томаса Мюллера – всего 21 гол.

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Теги: #Криштиану Роналду рекорд