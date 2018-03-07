Поразительная статистика рекордов Роналду в Лиге чемпионов: португалец в свои 33 остается лучшим

Криштиану Роналду удалось отличиться в каждом из 8-ми матчей Лиги чемпионов в этом сезоне.

Во вторник Криштиану Роналду забил гол в ворота «ПСЖ» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) и помог «Реалу» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Португалец обновил ряд своих достижений.

Об этом сообщает Трибуна.

Так, Криштиану забил в 9-м матче Лиги чемпионов подряд. Он повторил рекорд Руда ван Нистелроя, установленный 15 лет назад. Правда, ван Нистелрой за 9 матчей забил 12 голов, а Криштиану – 14.

Роналду первым в истории забил во всех 8 матчах Лиги чемпионов с начала сезона. В этой Лиге чемпионов Роналду забивает каждые 60 минут.

Читайте также"Реал" разбил "ПСЖ" на его поле и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионовРоналду уже повторил свой бомбардирский результат из прошлого сезона – 12 мячей. Сейчас результат достигнут за 8 матчей, год назад – за все 13.

Чтобы побить собственный рекорд (17 голов за сезон в ЛЧ), Роналду осталось забить 6 голов в 5 матчах.

Начиная с апреля-2017 Криштиану забил в Лиге чемпионов 22 мяча, в среднем 1,7 гола за игру.

Теперь у Криштиану 117 голов в еврокубках, что является абсолютным рекордом за историю.

По мячам в плей-офф Лиги чемпионов Роналду просто разрывает всех соперников – у него 57 голов. У Месси, который идет вторым, – 38 мячей. У замыкающего тройку Томаса Мюллера – всего 21 гол.