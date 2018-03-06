"Реал" разбил "ПСЖ" на его поле и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" по сумме двух матчей обыграл "Порту".

Завершились два ответных поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В Париже встречались "ПСЖ" и "Реал". Мадридский клуб после первого матча имел преимущество в счете (3:1), а во втором поединке достаточно спокойно защитил этот перевес.

Парижане, обескровленные отсутствием травмированного Неймара, практически не ставили в тупик оборону "Реала". Первый тайм завершился вничью - 0:0, а в самом начале второго тайма Криштиану Роналду ударом головой вогнал мяч в сетку после паса Лукаса Васкеса - 0:1.

На 66-й минуте "ПСЖ" остался вдесятером после удаления Верратти, и задача выхода в 1/4-ю стала практически неразрешимой. В заключительной 20-минутке команды обменялись голами. Победа "Реала" - 2:1, и по сумме двух матчей (5:2) "Сливочные" уверенно прошли в следующий этап турнира.

В другой паре "Ливерпуль" - "Порту" английский клуб также на классе оказался сильнее вице-чемпиона Португалии.

"Реал" и "Ливерпуль" стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов сезона-2017/2018, финал которой пройдет в Киеве.

ПСЖ – Реал 1:2 (первый матч 1:3)

Голы:

0:1 – 51 Роналду, 1:1 – 71 Кавани, 1:2 – 80 Каземиро.

Удаление: Верратти (66).

Ливерпуль – Порту 0:0 (первый матч - 5:0)