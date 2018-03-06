УЕФА начал продажу билетов на финал женской Лиги чемпионов в Киеве

Также представлен официальный мяч финального поединка.

Сегодня в Киеве торжественно дали старт началу продажи билетов на финал женской Лиги чемпионов УЕФА. Кроме того, был представлен официальный мяч финального матча турнира.

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

По сообщению официального сайта УЕФА, билеты на финальную игру женской Лиги чемпионов стоят 70 и 100 гривен.

В церемонии, давшей старт "билетной" кампании, приняла участие советник УЕФА по женскому футболу, известная немецкая футболистка, чемпионка Европы 2013 года и обладатель Золотого мяча ФИФА-2014 Надин Кесслер, которая отметила:

«Я очень много слышала о легендарном стадионе «Динамо» им. В.Лобановского и, приехав в Киев, убедилась, насколько много уже сделано для того, чтобы финал женской Лиги чемпионов УЕФА прошел на высоком уровне. Надеюсь, так оно и будет. Во всяком случае, не хуже, чем у мужчин. У меня есть три победы в подобных матчах, и я знаю, какие невероятные ощущения дарит этот решающий поединок».

Читайте такжеПредставлен официальный мяч финала Лиги чемпионов в КиевеПосол финала Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, игрок национальной женской сборной Украины и ФК «Жилстрой-1» (Харьков) Ия Андрущак пригласила всех киевлян и гостей столицы посетить финальный матч и сообщила, что пойдет на него со всей командой.

С подобным призывом к болельщикам обратились почетные и звездные друзья финала Лиги чемпионов УЕФА среди женщин - певцы Настя Каменских, OLEYNIK, Александр «Фоззи» Сидоренко и Алиса Тарабарова.

В рамках мероприятия был презентован официальный мяч поединка. Белый мяч традиционно украшен звездами, но их кончики окрашены в розовый цвет. Также на мяч нанесены изображения трофея и логотипа турнира.

Билеты на финальный матч женской Лиги чемпионов можно приобрести на сайте esport.in.ua, а ближе к событию они поступят в продажу в кассы стадиона «Динамо» им. В.Лобановского.

Финальный поединок женского турнира состоится 24 мая.

Напомним, финал мужской Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".