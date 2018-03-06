"ПСЖ" собирается пригласить Зидана на пост главного тренера

Информация появилась за считанные часы до поединка "ПСЖ" - "Реал".

Если тренер "ПСЖ" Унаи Эмери не сможет добыть победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне, то будет уволен, а его преемником хозяева парижского клуба мечтают увидеть нынешнего наставника "Реала" Зинедина Зидана.

Об этом сообщает испанская Marca.

По мнению источников, судьба Эмери напрямую зависит от того, сможет ли "ПСЖ" завоевать трофей Лиги чемпионов. Катарские хозяева "ПСЖ" идеальным вариантом для замены тренера видят Зинедина Зидана, который дважды побеждал с "Реалом" в Лиге чемпионов, однако в нынешнем сезоне рискует оставить "бланкос" вообще без трофеев.

Интересно, что информация о возможной рокировке появилась за несколько часов до битвы двух грандов в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Реал". Напомним, что в первом поединке победу со счетом 3:1 отпраздновал "Реал".