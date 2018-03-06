"Карпаты" и экс-футболист клуба Гудыма подписали мировое соглашение

18:44, 06 марта 2018
Футбол
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&quot;Карпаты&quot; договорились со своим бывшим игроком Владимиром Гудымой / fckarpaty.lviv.ua

Итогом переговоров является мировое соглашение, после которого экс-игрок львовского клуба больше не будет требовать от клуба денег и обратится с соответствующей просьбой в Федерацию.

Таким образом, "Карпат" не лишат турнирных очков и снимут запрет на трансферную деятельность. Ранее СМИ сообщали, что президент "Руха" Григорий Козловский намерен оплатить долг "Карпат" футболисту.

Читайте также"Карпаты" проиграли Спортивный суд в Лозанне и должны заплатить бывшему игроку 74 тысячи долларов«Начнем с того, что я никакие долги не отдавал. Мы с Володей провели трехчасовые переговоры, результатом которых стало подписание мирового соглашения между футболистом и "Карпатами"», — сказал Григорий Козловский в интервью Football24.ua.

«Я видел, что эта ситуация достигла точки кипения. Видел, что болельщики начали собирать деньги футболисту. Это побудило меня вмешаться и попробовать повлиять на ситуацию своими коммуникативными талантами», - отметил Козловский.

Как сообщает издание Sport Arena, намерение Козловского помочь "Карпатам" может быть связано с дружескими отношениями между ним и Петром Дыминским. Кроме этого прошлой осенью ходили слухи о возможном желании президента "Руха" выкупить львовский клуб. Как сообщает издание, Дыминский и Козловский провели встречу в Швейцарии, на которой мог обсуждаться этот вариант.

Ранее УНИАН сообщал, что футболист Владимир Гудыма, который выступал за  "Карпаты" в 2007-2014 годах, требовал возместить ему долг по зарплате в 74 тысячи долларов США. В декабре 2017 года «Карпатам» запретили регистрировать новичков, а 1 марта КДК ФФУ снял с клуба 6 очков в турнирной таблице. Теперь это решение может быть отменено.

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Теги: #Карпаты дело Гудымы