"Карпаты" и экс-футболист клуба Гудыма подписали мировое соглашение

Таким образом, "Карпат" не лишат турнирных очков и снимут запрет на трансферную деятельность.

Между футбольным клубом "Карпаты" и экс-игроком этой команды Владимиром Гудымой подписано мировое соглашение. Об этом сообщил президент ФК "Рух" (Винники) Григорий Козловский, который уговорил игрока отозвать свои заявления из дисциплинарных органов ФФУ по поводу задолженности перед ним со стороны "Карпат".

Итогом переговоров является мировое соглашение, после которого экс-игрок львовского клуба больше не будет требовать от клуба денег и обратится с соответствующей просьбой в Федерацию.

Таким образом, "Карпат" не лишат турнирных очков и снимут запрет на трансферную деятельность. Ранее СМИ сообщали, что президент "Руха" Григорий Козловский намерен оплатить долг "Карпат" футболисту.

Читайте также"Карпаты" проиграли Спортивный суд в Лозанне и должны заплатить бывшему игроку 74 тысячи долларов«Начнем с того, что я никакие долги не отдавал. Мы с Володей провели трехчасовые переговоры, результатом которых стало подписание мирового соглашения между футболистом и "Карпатами"», — сказал Григорий Козловский в интервью Football24.ua.

«Я видел, что эта ситуация достигла точки кипения. Видел, что болельщики начали собирать деньги футболисту. Это побудило меня вмешаться и попробовать повлиять на ситуацию своими коммуникативными талантами», - отметил Козловский.

Как сообщает издание Sport Arena, намерение Козловского помочь "Карпатам" может быть связано с дружескими отношениями между ним и Петром Дыминским. Кроме этого прошлой осенью ходили слухи о возможном желании президента "Руха" выкупить львовский клуб. Как сообщает издание, Дыминский и Козловский провели встречу в Швейцарии, на которой мог обсуждаться этот вариант.

Ранее УНИАН сообщал, что футболист Владимир Гудыма, который выступал за "Карпаты" в 2007-2014 годах, требовал возместить ему долг по зарплате в 74 тысячи долларов США. В декабре 2017 года «Карпатам» запретили регистрировать новичков, а 1 марта КДК ФФУ снял с клуба 6 очков в турнирной таблице. Теперь это решение может быть отменено.