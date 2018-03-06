Глава МИД Великобритании Джонсон поставил под сомнение участие сборной Англии на ЧМ в России

Британский министр отреагировал на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которое, возможно, совершили российские спецслужбы.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригрозил частичным бойкотом ЧМ-2018 по футболу в России в ответ на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает BBC News.

Правительство Великобритании не оставило без ответа отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, если окажется, что за ним стоит иностранное государство. Об этом, выступая в Палате общин, заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

«Не показывая ни на кого пальцем, я говорю правительствам всего мира: ни одна попытка лишить невинного человека жизни на британской территории не останется безнаказанной», - заявил он.

Читайте такжеРодченков обвинил лучших российских футболистов в применении допингаПредполагается, что отравление Скрипаля имеет российский след. Джонсон выразил возмущение, что власти другого государства позволяют себе спокойно действовать в Англии и покушаться на жизнь людей. Британский политик выступил за новые санкции против России, а также высказал свое мнение об участии сборной Англии на чемпионате мира-2018.

«Будет очень сложно вообразить, как теперь сборная Англии может в обычном порядке поехать на чемпионат мира в Россию», — сказал министр.

Напомним, недавно стало известно об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которые были госпитализированы в критическом состоянии в Великобритании. Бывший офицер ГРУ Скрипаль был осужден в России за госизмену. Позже его отправили в Великобританию в рамках обмена на группу российских разведчиков, разоблаченных в Англии.