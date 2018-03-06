Глава МИД Великобритании Джонсон поставил под сомнение участие сборной Англии на ЧМ в России

17:26, 06 марта 2018
Футбол
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Борис Джонсон / AP

Об этом сообщает BBC News.

Правительство Великобритании не оставило без ответа отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, если окажется, что за ним стоит иностранное государство. Об этом, выступая в Палате общин, заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

«Не показывая ни на кого пальцем, я говорю правительствам всего мира: ни одна попытка лишить невинного человека жизни на британской территории не останется безнаказанной», - заявил он.

Читайте такжеРодченков обвинил лучших российских футболистов в применении допингаПредполагается, что отравление Скрипаля имеет российский след. Джонсон выразил возмущение, что власти другого государства позволяют себе спокойно действовать в Англии и покушаться на жизнь людей. Британский политик выступил за новые санкции против России, а также высказал свое мнение об участии сборной Англии на чемпионате мира-2018.

«Будет очень сложно вообразить, как теперь сборная Англии может в обычном порядке поехать на чемпионат мира в Россию», — сказал министр.

Напомним, недавно стало известно об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которые были госпитализированы в критическом состоянии в Великобритании. Бывший офицер ГРУ Скрипаль был осужден в России за госизмену. Позже его отправили в Великобританию в рамках обмена на группу российских разведчиков, разоблаченных в Англии.

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Теги: #ЧМ-2018 в России#отравление Скрипаля
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