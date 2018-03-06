Определился календарь второй части сезона Премьер-лиги

"Динамо" должно сыграть в Мариуполе предположительно 31 марта.

Известен полный календарь для команд УПЛ на втором этапе чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Матч в Мариуполе между ФК "Мариуполь" и "Динамо", который не был сыгран в первой части из-за неявки киевлян, запланирован на 31 марта (но может быть смещен на 1-2 дня вперед или назад).

"Шахтер" и "Динамо" сыграют в заключительных турах каждого круга: 14 апреля – в Харькове, 19 мая – в Киеве (даты также будет уточнены позже).

Читайте такжеУПЛ засчитала трем командам ФК «Динамо» Киев технические поражения за неявку в МариупольНапомним, что по итогам 22 туров УПЛ команды распределились на две шестерки. Первая шестерка разыграет медали чемпионата, а также места в еврокубках. Команды второй шестерки поведут борьбу за выживание. Сразу в Первую лигу вылетит последняя команда, а занявшие 10-е и 11-ю позиции коллективы сыграют переходные матчи со 2-й и 3-й командами Первой лиги.

Всего каждая из команд сыграет еще по 10 туров. Последний тур сезона состоится 19 мая.