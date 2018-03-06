Безголевой матч "Зирки" и "Александрии" закрыл программу первого этапа Премьер-лиги

Зрители в Кропивницком не увидели голов в матче 22-го тура.

В Кропивницком состоялся матч 22-го тура УПЛ "Зирка" - "Александрия", который закрывал программу тура, а вместе с ним и всей первой части чемпионата. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

В матче было много борьбы, но мало голевых моментов. В итоге поединок завершился безголевой ничьей - 0:0.

Читайте такжеМатч Премьер-лиги в Кропивницком будет перенесен из-за сильного снегопадаТаким образом, "Зирка" набрала 19 очков (9-е место), а "Александрия" - 23 пункта (8-е место). Отметим, что матч был перенесен с прошлой субботы на вторник из-за сильных снегопадов.

Команды Премьер-лиги завершили первый этап чемпионата. Напомним, на втором этапе 12 команд делятся на две шестерки. Команды в каждой шестерке сыграют еще по два круга между собой.

В первую шестерку попали - "Шахтер", "Динамо", "Ворскла", "Заря", "Верес" и "Мариуполь".

Во второй шестерке находятся - "Олимпик", "Александрия", "Зирка", "Карпаты", "Черноморец"и "Сталь".