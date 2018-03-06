Матч "Лацио" - "Динамо" обслужит арбитр из Словакии
15:40, 06 марта 2018Футбол
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Первый матч 1/8 финала Лиги Европы состоится в четверг в Риме.
Поединок "Лацио" - "Динамо" состоится 8 марта / football24.ua
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Лацио» – «Динамо» обслужит словацкая бригада арбитров. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
Главный судья – Иван Кружльяк. Его ассистентами будут Томаш Сомолани и Бранислав Ханцко. Дополнительные помощники – Петер Кралович и Филип Глова. Четвертый арбитр – Томаш Мокош.
Ранее Кружльяк работал на матче плей-офф Лиги Европы в 2016 году «Шахтер» – «Истанбул» (2:0).
Поединок между "Лацио" и "Динамо" пройдет в четверг, 8 марта, в Риме.
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