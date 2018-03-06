Матч "Лацио" - "Динамо" обслужит арбитр из Словакии

15:40, 06 марта 2018
Футбол
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Поединок &quot;Лацио&quot; - &quot;Динамо&quot; состоится 8 марта / football24.ua

Главный судья – Иван Кружльяк. Его ассистентами будут Томаш Сомолани и Бранислав Ханцко. Дополнительные помощники – Петер Кралович и Филип Глова. Четвертый арбитр – Томаш Мокош.

Ранее Кружльяк работал на матче плей-офф Лиги Европы в 2016 году «Шахтер» – «Истанбул» (2:0).

Поединок между "Лацио" и "Динамо" пройдет в четверг, 8 марта, в Риме.

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Теги: #Лацио - Динамо арбитр