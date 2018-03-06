Единственный легионер, сыгравший и за Шахтер, и за Динамо: украинская история Эммануэля Окодувы (видео)

Окодува - единственный африканский футболист, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

В далеком 2001 году в полтавскую Ворсклу приехал один нигериец. Эммануэль Окодува сменил много украинских клубов. Он - единственный африканский футболист, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а также первый и пока единственный легионер, который успел поиграть и в составе "Шахтера", и в составе "Динамо".

Он до сих пор живет в Украине. Корреспондент программы Профутбол пообщался с футболистом.

- Конкретно первый день в Укрине не вспомню, - говорит футболист. - Все было очень странно и непривычно для меня. Почти никто не понимал, что я говорю, и я не понимал, что говорят мне. Это было самым странным. Хорошо, что в команде был мой товарищ Патрик Ибанда. Мы держались вместе, хотя каждый из нас по отдельности был довольно беспомощен.

Хорошо, что покойный Андрей Баль, который тогда тренировал "Ворсклу", знал английский. Это помогало нам выполнять его установки на поле.

На вопрос, о том, сколько было предложений после того, как девять лет назад стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, отвечает:

— Ооо, много, кто тогда звал к себе. Только из Украины были предложения от всех трех топ-клубов. И "Динамо", и "Шахтер", и "Днепр".

"Я много размышлял, но остановился тогда на "Шахтере". Это был вопрос амбиций — мне казалось, что Шахтер развивался очень быстро — я захотел принять в этом участие", - добавляет игрок.