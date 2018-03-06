Тренер сборной Украины Шевченко: ситуация с Ярмоленко прояснится в ближайшие дни

Наставник украинской футбольной сборной дал комментарий относительно вызова легионеров в команду на мартовские матчи.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал вызов в команду футболистов, выступающих за рубежом.

Обнародовав список легионеров на контрольные матчи в марте, главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий порталу Команда 1.

— Мы уже приучили своих болельщиков к тому, что постоянно вызываем много новых молодых ребят, — сразу сказал Шевченко. — Однако на этот раз больших сюрпризов не будет. Дело в том, что на протяжении всего минувшего года в сборную вызывалось достаточно новичков, в особенности на последний спарринг со Словакией. Потенциал некоторых из этих ребят мы не до конца изучили, и в ближайших играх будет возможность еще проверить в деле этих футболистов.

Читайте такжеШевченко вызвал шесть легионеров на мартовский сбор национальной команды УкраиныГоворя же о том, что под большим вопросом приезд в команду травмированного игрока немецкой Боруссии" из Дортмунда Андрея Ярмоленко, тренер заметил:

— Мы с ним разговаривали, и он сказал, что если будет готов тренироваться и играть, то приедет в сборную. Вызов на Андрея отправлен, а ясность наступит в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, в ближайшее время состоятся контрольные матчи сборной Украины против команд Саудовской Аравии (23 марта) и Японии (27 марта).