УЕФА введет четвертую замену в следующем сезоне

11:31, 06 марта 2018
Футбол
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ФИФА вводит четвертую замену в футболе / Marca

На прошлой неделе Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил внесение соответствующих изменений в правила футбола, сообщает SportArena со ссылкой на L'Equipe.

Производить четвертую замену в дополнительное время матчей главные тренеры смогут уже на чемпионате мира-2018 в России.

Читайте такжеФИФА одобрила введение четвертой замены в футболеОднако УЕФА не хочет менять правила проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы по ходу розыгрышей, поэтому предпочитает дождаться следующего сезона.

При этом по-прежнему остается под вопросом внедрение в европейских соревнованиях также одобренной IFAB системы VAR, против внедрения которой в следующем сезоне выступил президент УЕФА Александер Чеферин.

Введение четвертой замены должно снизить нагрузку на игроков, а также добавить самой игре тактической гибкости. Ранее это правило было протестировано на Олимпийских играх-2016 в Бразилии.

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Теги: #УЕФА#четвертая замена в футболе