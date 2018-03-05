Капитан "Ромы" может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Шахтера"

Де Росси травмировал лодыжку в матче 27-го тура Серии А против «Наполи».

Хавбек итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси может пропустить ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».

Капитан «Ромы» травмировал лодыжку в матче 27-го тура Серии А против «Наполи» (4:2), сообщает Sport.ua со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Читайте также"Шахтер" может попасть в десятку лучших клубов Европы уже этой веснойЕго участие в матче 28-го тура чемпионата Италии против «Торино», который состоится 9 марта, под вопросом. Если он сыграет, то в матче с «Шахтером» ему, скорее всего, предоставят отдых.

Напомним, матч «Рома» - «Шахтер» состоится 13-го марта в Риме. Начало - в 21:45 по Киеву. Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу донецкого клуба.